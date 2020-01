Marode Straßen im Erholungsort

Bordesholm

Bei den Haushaltsberatungen für 2020 ist im Dezember trotzdem wieder der Rotstift angesetzt worden. 871.000 Euro hatte das Bauamt vorgeschlagen – 242.000 Euro sind bewilligt worden, damit die Neuverschuldung nicht so stark ansteigt. „Die Politik muss sich aber klarmachen, dass man viele Straßen nicht mehr beliebig lange schieben kann“, betonte Susanne Albert aus dem Bauamt der Amtsverwaltung.

Drei Sanierungen wurden auf 2021 geschoben

Amtsdirektorin Anja Kühl wies in der vergangenen Woche eindringlich darauf hin, dass die Politik in Bordesholm ihre Augen verstärkt auf die Sanierung von Gemeindestraßen legen müsste. „Jahrelang geht nichts machen gut, aber irgendwann kommt man nicht mehr weiter“, kommentierte die Verwaltungschefin die Streichungen aus dem Dezember. Neben der auch zehn Jahre vor sich hergeschobenen Moorwegsanierung (1,5 Millionen Euro) wird in diesem Jahr als größere Maßnahme nur der Lüttparten (118.000 Euro) realisiert. Auf 2021 sind Ende 2019 die Sanierungen der Straßen Eiderkamp, Mühlenstraße und Reesenberg geschoben worden. Das geschätzte Kostenvolumen für diese drei Trassen liegt allein bei 595.000 Euro.

Zum Teil haben die Straßen keinen Unterbau

33 Gemeindestraßen sind in der Liste des Bauamts aufgeführt. Acht Trassen liegen in der 1944/45 gebauten Finnenhaussiedlung, aber auch der Grüne Weg und die Kirchhofsallee sind genannt. Bei den aufgeführten Straßen handelt es sich um die dringendsten Fälle, die in den nächsten Jahren gemacht werden sollten, so Susanne Albert. Mit einer sechsstelligen Summe werde man insgesamt nicht auskommen. Das Problem: „Die Schotterwege in der Siedlung sind in der 1950er-Jahren mit vier Zentimeter Asphalt überzogen worden. Das hielt lange. Aber jetzt kommen die Steine zum Teil durch. Und es gibt kaum Firmen, die ohne einen vernünftigen Unterbau fräsen, weil dadurch die Maschine kaputt geht.“

Verbindlicher Sanierungsplan sollte kommen

Aus Sicht von Albert sollte aus der noch unverbindlichen Prioritätenliste ein verbindlicher Sanierungsplan für die nächsten Jahre von der Politik beschlossen werden – dabei müsse man parallel auch immer das Regenwassernetz im Auge haben. Vor zehn Jahren sei dies gefilmt worden. Etwa ein Viertel der 42 Kilometer müssten repariert werden. „Vieles geht im Inlinerverfahren. Aber an einigen Stellen muss auch die Straße aufgemacht werden. Als ein krasses Beispiel nannte sie den Lüttenheisch. Dort haben Baumwurzeln den Asphalt um die Einläufe hochgedrückt. „Das sieht zum Teil aus wie ein kleiner Vulkan. Aber Regenwasser wird dort nicht mehr abgeführt.“

Schulden steigen auf 6,17 Millionen Euro

Die Anlieger werden in Bordesholm von den Sanierungsmaßnahmen nicht belastet. Vor der Kommunalwahl 2018 hatte die Gemeindevertretung die Ausbaubeitragssatzung abgeschafft. Allerdings haben sich bislang keine Anlieger wegen der schlechten Straßen beim Amt beschwert. Bürgermeister Ronald Büssow ( SPD) räumte Versäumnisse in der Vergangenheit ein. „Wir werden uns in der Zukunft daran gewöhnen müssen, jährlich einen namhaften Betrag für die Straßensanierung zur Verfügung zu stellen.“ Das Geld wird dann für andere Projekte fehlen. „Aber die Prioritätenliste müsse „qualifizierter sein, um daraus die Dringlichkeit ableiten zu können.“ Die Rotstiftdebatte war im November/Dezember wegen der geplanten hohen Neuverschuldung von drei Millionen Euro entbrannt. Trotz der Spardebatte steigen die Schulden durch zwei Millionen Euro Ende des Jahres planmäßig auf 6,17 Millionen Euro.

