360 Sportler beim Ergometer-Rudern

Rendsburg

„Heute sind über 360 Sportler in verschiedenen Altersklassen am Start“, sagte Florian Berndt, einer der Organisatoren vom Rendsburger Ruderverein. Gemeinsam mit dem Ruderverband Schleswig-Holstein wird die Meisterschaft zum zweiten Mal in Rendsburg ausgerichtet. „Das Teilnehmerfeld ist im Vergleich zum vergangenen Jahr sogar noch größer geworden“, sagte Berndt.

Schließlich käme das Teilnehmerfeld aus dem ganzen Norden. Die Nordmarkhalle habe sich als Wettkampfort bewährt. Es gebe ausreichend Parkplätze vor der Tür, der Bahnhof sei einfach zu erreichen. Außerdem liege Rendsburg zentral und habe eine lange Tradition. „Der erste Primaner Ruderclub der Herderschule ist der erste Schülerruderclub Deutschlands. Er wurde 1880 gegründet“, erläuterte Florian Berndt. Der Rendsburger Ruderverein sei nur 30 Jahre jünger. Das hänge auch mit den guten Ruderbedingungen auf der Eider und dem Kanal zusammen.

Gute Wettkampfatmosphäre in Rendsburg

Auch Lars Koltermann, der stellvertretende Landesvorsitzende des Ruderverbandes, lobt die Location. In der Nordmarkhalle habe man eine gute Wettkampfatmosphäre. Durch die Sitzplätze in den Rängen und der zentralen Bühne hat jeder eine gute Sicht und das Gefühl nah am Geschehen zu sein.

Auch in diesem Jahr war als Lokalgröße Judith Guhse am Start. Die 18-Jährige Studentin ist eine der schnellsten in ihrer Altersklasse auf dem Wasser und dem Ergometer. Kein Wunder also, dass sie auch in diesem Jahr die Konkurrenz mit Abstand hinter ihr ließ. Anfangs lag sie noch leicht zurück, setzte sich aber schnell vom Feld ab.

Lokalgröße Guhse will Publikum nicht enttäuschen

„Es ist wichtig den eigenen Rhythmus zu finden und sich am Anfang nicht zu sehr zu verausgaben. Das baut zu schnell Laktat in den Muskel auf“, sagte Guhse. Es sei wichtig das Tempo zu halten und erst am Ende einen Endspurt einzulegen. Die A-Juniorinnen rudern über die olympische Wettkampfdistanz von 2000 Meter. Ein Rennen dauert etwas über acht Minuten. „Alles über drei Minuten ist Ausdauersport. Da muss man aufpassen, dass man nicht anfangs einen zu großen Berg auftürme.“ Für das Nachwuchstalent ist es eine Ehre vor heimischer Kulisse anzutreten, erhöhe aber gleichzeitig auch den Druck. Schließlich wolle sie vor bekannten Publikum nicht enttäuschen.

Nach den Wettkämpfen kehrte Judith Guhse nach Hamburg zurück, wo sie studiert. „Ich will heute unbedingt noch ein bisschen auf dem Wasser trainieren.“ Das liege ihr mehr als die Trockenvariante auf dem Ergometer. „Man braucht auf dem Wasser mehr Technik und eine gewisse Kopfstärke“, sagte die Nachwuchssportlerin. „Auf dem Ergometer muss man nur verrückt genug sein, auf seine Schlagzahl zu achten.“