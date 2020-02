Spenden sammeln für neue Küche

Molfsee

Der Grund ist deutlich sichtbar: Der Lack an den Schranktüren ist porös, einige Schubladen mussten mit Schrauben fixiert und lassen sich daher auch gar nicht mehr öffnen. Obwohl: „Die Küche ist beim Bau der Begegnungsstätte installiert worden, das war Anfang der 80er-Jahre. Das ist schon solide, wenn etwas so lange hält“, lobt Michalsky die Arbeit.

Der Lack ist ab - die Küche ist 40 Jahre alt

Dennoch ist eben nach vier Jahrzehnten der Lack eben ab – so einfach ist das. Dabei muss etwas passieren, geplant hat sie auch schon. „Wir brauchen größere Arbeitsbereiche, auch muss ein großer Kühlschrank her.“ Die Elektrogeräte wie Herd, Backofen und Geschirrspüler können bleiben, „Die sind zum Teil erst ein Jahr alt und super“, betont Antje Michalsky und zeigt auf die Hightech-Geschirrspülmaschine. „Aber alles andere ist alt und auch nicht mehr funktionell.“

„Daher habe ich mir im vergangenen Sommer gedacht, ich suche mir Unterstützer und plane eine neue Küche. Ich habe alle Sachen zusammengetragen, die benötigt werden. Dann suche ich Spender und so sollte es klappen“, erinnert sich die 50-Jährige an ihre ursprüngliche Idee. Doch so einfach ist die Umsetzung nicht immer.

Spenden laufen noch schleppend

„Es ist tatsächlich etwas mühselig“, sagt Michalsky beim Ortstermin in der Küche. „Noch sind erst wenig Spenden eingegangen.“ Immerhin gab es nach einer Ausstellung im Verwaltungsgebäude 150 Euro, von der Kieler Volksbank wurden gerade 250 Euro überwiesen.

Die Küche wird besonders für viele Senioren-Veranstaltungen benutzt, auch das DRK ist dort mit den Blutspende-Terminen zu Gast und dabei wird der Imbiss für die Blutspender in der Küche zubereitet. Gemeinsam mit dem Bauamt, einigen Nutzern und einem Küchenbauer wurde bereits geplant. „Eine neue Küche wird zirka 6500 Euro kosten und ich hoffe sehr, dass wir diesen Betrag durch die Spendensammlung zusammentragen können“, sagt Antje Michalsky und hofft auf Unterstützung durch Molfseer Bürger.

Spenden für die Küche können auf das Konto der Volkshochschule bei der Kieler Volksbank, IBAN DE63210900070072210109 mit dem Verwendungszweck „ Küche“ eingezahlt werden.

Immer informiert: Lesen Sie alle Nachrichten aus der Region Rendsburg.