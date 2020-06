Der Schock sitzt tief. Am Tag nach dem Feuer auf einem Bauernhof in Quarnbek hat das große Aufräumen begonnen. Zäune müssen erneuert werden, das Löschwasser aus dem abgebrannten Schweinestall, in dem 400 Tiere verendeten, muss abgepumpt werden. Erst dann können die Kadaver geborgen werden.