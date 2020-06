Bei einem Feuer in einem Schweinestall bei Quarnek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind etwa 400 Schweine verendet. Der Brand auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs im Ortsteil Stampe ereignete sich am Sonnabend aus zunächst unbekannter Ursache, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.