Hauptpreis ist ein Scooter

Bordesholm

„Viele richtig tolle Bilder sind in meinem Briefkasten gelandet. Vielen Dank für die große Mühe“, urteilte der SPD-Vorsitzende Achim Schultze. Der mit zwei Jahren jüngste Künstler versuchte sich am Porträt eines Osterhasen, die älteren lieferten Kunstwerke mit naturgetreuen Blüten, dazu viele örtliche Motive von der Eider oder dem See. Das Bild der elfjährigen Mia zierte zeitgemäß die Botschaft über der bunten Häuserzeile: „Wir bleiben zu Hause!“ Erfreut war die SPD über die große Beteiligung. So viele Kinder nähmen am Ostereiersuchen nicht teil, hieß es.

Auch die Gerichtslinde war Thema

Die zwölfjährige Alina erinnerte die SPD daran, doch mal eine neue Linde zu pflanzen. „Darüber denken wir natürlich nach“, schmunzelte Schultze, der zugleich verantwortlich war für die Auslosung der vielen Preise. Der Hauptgewinn ging an die achtjährige Milla Hamann aus Wattenbek – ein roter Scooter, der am vergangenen Sonnabend von Ronald Büssow, Bürgermeister und Schirmherr der Aktion, und Schultze übergeben wurde.

Anzeige

Überraschung kommt per Post

Die SPD Bordesholm hat Fotos von den Bildern auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht. Alle teilnehmenden Kinder bekommen in den nächsten Tagen einen Anruf der SPD zur Verabredung der Preisübergabe oder eine Überraschung mit der Post.

Weitere KN+ Artikel

Weitere Nachrichten aus der Region Bordesholm lesen Sie hier