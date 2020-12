Pünktlich zur Wintersonnenwende ist am Montag in Bordesholm die neue Photovoltaikanlage an der Hans-Brüggemann-Gemeinschaftsschule (HBS) in Betrieb genommen worden. 80 Prozent des Strombedarfs der Schule wird zukünftig selbst erzeugt. Und: Die Kosten liegen niedriger als veranschlagt.