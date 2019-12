Die Gewerbegebiete in Brügge und Dätgen, an denen auch Bordesholm beteiligt ist, sind zu 50 und 60 Prozent vermarktet. Daher schlägt Bürgermeister Ronald Büssow (SPD) für Bordesholm vor, im kommenden Jahr über ein neues Areal nachzudenken. Da kommt für ihn eine Kooperation mit Hoffeld in Frage.