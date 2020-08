Molfsee

"Es ist der Tag, um Danke zu sagen", so begann Guido Wendt, kaufmännischer Leiter der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen, seine Ausführungen. Während im Hintergrund die Arbeiten im Inneren der neuen Gebäude auf Hochtouren laufen, wird ein weiteres Kapital im Freilichtmuseum Molfsee angepackt. "Optisch ist es innen wie außen alles sehr gelungen, das konnte nur klappen, weil uns so viele Menschen aus Politik, Gemeinde und auch vom Land unterstützt haben", betonte Wendt.

Marketing für einen größeren Bekanntheitsgrad

"Jetzt denken wir an die Eröffnung und damit auch an das wichtige Marketing." Der Schwerpunkt liege in der heutigen Zeit auf den digitalen Medien, aber: "Das ist ein wichtiges Thema, dafür brauchen wir vom Museum Verstärkung und die kostet Geld", so Wendt weiter. Denn das neue Ausstellungs- und Eingangsgebäudes, das dann mehr als 50 Jahre nach Gründung einen ganzjährigen Museumsbetrieb anbieten kann, hat viel zu bieten. "Um diese Neuerungen in der Kulturlandschaft möglichst von Beginn an landesweit oder gar über die Grenzen Schleswig-Holsteins hinaus bekannt zu machen, hat sich die Aktivregion Mittelholstein entschlossen, eine Marketingkampagne zugunsten des Freilichtmuseums zu fördern", erklärte Wendt.

Die Aktivregion Mittelholstein Die Aktivregion Mittelholstein liegt im Bereich von Kiel, Rendsburg und Neumünster und reicht im Südwesten bis Hanerau-Hademarschen. Die Ämter Achterwehr, Bordesholm, Flintbek, Mittelholstein, Molfsee und Nortorfer Land sowie die Gemeinden Kronshagen und Wasbek haben sich zur AktivRegion Mittelholstein zusammengeschlossen. Zusammen mit Vereinen, Verbänden und den Bürgern sollen Projekte entwickelt und umgesetzt werden, bei denen die Herausforderungen des demografischen Wandels, der Daseinsvorsorge und des Klimaschutzes im Fokus stehen, um den ländlichen Raum für seine circa 98.000 Einwohner mit finanzieller Unterstützung aus dem EU-Fonds ELER lebenswert und zukunftsfähig zu gestalten. 22 Aktivregionen existieren landesweit. Vier thematische Schwerpunkte gibt es: Klimawandel & Energie, nachhaltige Daseinsvorsorge, Wachstum & Innovation sowie Bildung.

Förderung der Kosten durch die Aktivregion

Jürgen Barth nahm den Ball von Guido Wendt auf: "Bitte, gern", sagte der Vorsitzende der LAG (Lokalen Aktionsgruppe) der Aktivregion Mittelholstein, der gemeinsam mit Regionalmanagerin Birte Carstens-Hennings dabei war. "Das Ziel der Maßnahme ist die Erschließung neuer Zielgruppen und damit auch die Steigerung der Besuchszahlen. Mit dem zu erarbeitenden Marketingkonzept soll der Bekanntheitsgrad des Museums weiter gesteigert werden", so Barth.

Dafür sei der Antrag bei der Aktivregion genau richtig gewesen. "Das Projekt wurde aus einem EU-Fonds gefördert, der Schwerpunkt lag dabei auf Wachstum und Innovation", führte Barth weiter aus. Die Gesamtausgabe laut Antrag habe bei 107.500 Euro gelegen, die Förderquote durch die Aktivregion liegt bei 55 Prozent. "Gefördert wird eine Summe von 59.125 Euro", so Barth.

Gewinner der Ausschreibung war "visuellverstehen"

12 Bewerber haben sich für die Ausschreibung durch die Stiftung gemeldet, am Ende hatte Moritz Pelte von der Flensburger Werbeagentur "visuellverstehen" die Nase vorn. "Unsere Idee traf auf Gegenliebe, wir freuen uns sehr über den besonderen Auftrag", erklärte Pelte. "Die Währung unserer Zeit ist Aufmerksamkeit, die suchen wir mit unserem Marketingkonzept." Dazu gehört auch, dass noch Gesichter von Menschen gesucht werden, die beim Marketing dabei sein möchten. "Bewerbungen können mit Foto und einem aussagekräftigen Satz an marketing@landesmuseen.sh geschickt werden", fügte er noch hinzu.

