Flintbek

"Die Idee war, den Bürgern und Bürgerinnen des Amtes Flintbek die Möglichkeit für einen Corona-Schnelltest zu geben", fasst Bürgermeister Olaf Plambeck die Arbeit der vergangenen Wochen zusammen. "Das können die Ärzte und Apotheken allein nicht leisten", fügt er hinzu.

Planungen benötigten zwei Wochen bis zur Umsetzung

Vor zwei Wochen wurden die Pläne konkret. "Wir haben als erstes die Feuerwehren ins Boot geholt und mit den jeweiligen Wehrführern Gespräche geführt", erklärt Dirk Hagenah vom Amt für Bürgerdienste, selbst Wehrführer der Feuerwehr Flintbek. Von Seiten der Wehren kam Zustimmung. "Damit es Versicherungsschutz für die ehrenamtlichen Helfer gibt, muss dann der jeweilige Bürgermeister den Auftrag erteilen." Rund 50 Wehrleute haben sich spontan gemeldet, um sich ehrenamtlich im Testzentrum zu engagieren.

Lesen Sie auch: Die Hausärzte sind bereit zu impfen.

Am vergangenen Freitag stand der Termin mit dem Gesundheitsamt auf dem Programm. "Es wurde dabei deutlich gemacht, dass wir verpflichtet sind, positive Tests zu melden", erklärt Hagenah weiter. Bereits am Montag kam die offizielle Beauftragung vom Kreis, als Testzentrum aktiv zu werden.

Parallel wurden Firmen angefragt, damit die Lieferung der Schnelltests auch optimal läuft. 200 Stück der sogenannten Spuck-Tests kamen vom Kreis, weitere 1000 sind am Mittwoch angekommen. Eine Einweisung für die Helfer gab es ebenfalls schon, auch Bürgermeister Olaf Plambeck hat sich als Helfer eintragen lassen. Dazu wurden Schutzanzüge ebenso wie Einmal-Handschuhe und Desinfektionsmittel bestellt, um die einzelnen Stationen und die Helfer auch optimal auszustatten.

"Die Firma L und M hat uns einen Kopierer zur Verfügung gestellt, da wir auch alle Unterlagen kopieren müssen", so Hagenah weiter. "Jeden Morgen hole ich die Unterlagen ab und gebe die Meldungen an die Gesundheitsämter weiter." Auch die Helfer werden vor ihrem Einsatz getestet. "Wir sind gespannt, wie das Angebot in Flintbek und im Amt angenommen wird", sagt Plambeck.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Knapp 60 ehrenamtliche Helfer sind dabei

Die Teststation wird in der Eiderhalle in Flintbek in der Endmoräne durch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren des Amtes Flintbek und weiteren ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern im Auftrag der Gemeinden des Amtes Flintbek betrieben. Geöffnet ist Montag bis Donnerstag, jeweils von 17.30 bis 19 Uhr, und freitags von 16.30 bis 19 Uhr. "Es wird einmalig am Sonnabend vor Ostern, 3. April, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr die Teststelle ebenfalls geöffnet", sagt Hagenah. "Das bleibt aber eine Ausnahme, ansonsten ist an Sonn- und Feiertagen geschlossen."