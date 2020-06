Mobiler Bierausschank kam super an

Timmaspe

Kurz kam in Timmaspe Feststimmung auf, als am Sonnabend eine Bierkutsche durchs Dorf rollte. Handglockengeläut machte Anwohner auf das besondere Angebot der Hobbybrauer Eckhart und Sylvia Harm und Mark Norden aufmerksam. Sie gaben in der Kutsche frisch gezapftes Bier an Wartende am Straßenrand aus. Das Team hatte drei Sorten als dorfeigene Leckerei zum 700-jährigen Bestehen des Dorfs geplant. Die coronabedingten Abstands- und Hygieneregeln machten eine konventionelle Feier mit dem Timmasper Gerstensaft unmöglich.

Kutsche war die Lösung

Brauer und Gemeinde suchten nach Alternativen. „Man konnte das Bier nicht auf Flaschen ziehen, der Kohlensäuregehalt war zu gering,“ erklärte Eckhart Harm. Die Ausgabe aus der Kutsche war die Lösung.

Zapfhahn verstopft

Anzeige

Die mobile Zapfanlage machte die extra spannend. „Wir haben um halb zwei Uhr nachmittags in der Wittorfer Brauerei die Anlage ausgeliehen, eine Stunde Aufbau eingeplant“, erzählte Sylvia Harm vom Zeitplan. Das Gerät muckte: Bier wollte anfangs nicht fließen.

Weitere KN+ Artikel

Henning Reese, Mitinhaber der Brauerei, unterbrach sein freies Wochenende, sauste im Auto zu den verzweifelten Hobbybrauern und machte die Anlage startklar. Zwei der drei Zapfhähne waren mit Hopfenresten verstopft. - Eckhart Harm wurde bei der Reparatur zur Freude der Umstehenden mit einer zwei Meter aus der Kutsche spritzenden Hochdruckfontäne Bier geduscht.

Mit 40 Minuten Verspätung zuckelten die Kutschpferde Cassius und Eros los. Hufe klapperten auf dem Asphalt. Im Zwölf-Personen-Gefährt drei Fässer mit 300 Liter Bier und zwei stolze Hobbybrauer.

Ausschank an 26 Stationen

An 26 Stationen im Dorf kam kurz ein bisschen Feststimmung auf. Mit dem fruchtigen Geschmack der einmaligen Spezialität hätte gut gefeiert werden können. „Super Idee!“ sagte Heiko Voß nach dem Zuprosten mit den Nachbarn. Die Anwohner waren sich einig. „Das hat es in Timmaspe so noch nie gegeben“, sagte der Ur-Timmasper Jochen Mester (60).

Pale Ale und Pils

Kinder und Großmütter bestaunten die Pferde, Bürgermeisterin Meike Derner hatte Lakritz für die Lütten dabei, unermüdlich reichten Eckhart Harm und Mark Norden ihre Version von Pale Ale, Pils und dunklem Bier auf Tabletts.

Die Nachbarn nutzten die Aktion zum Klönschnack auf Abstand. „Besopen ward ji da nich von“, witzelte Anwohner Claus Delfs. In der Straße Zum schwarzen Berg scharten sich – mit Sicherheitsabstand – 19 Nachbarn um die Kutsche. „Es ist lecker“, freute sich Angelika Meyer (51) nach einem Probeschluck.

Lange Pausen machten die Brauer nicht. Jeder sollte zwischen den Gewitterschauern am Sonnabendnachmittag im Trockenen einen Schluck genießen.

Wimpelkette flatterte

Bei Uwe und Babette Höland erwartete die Kutschfahrer eine Überraschung: Quer über der Straße Zum Dickmoor flatterte ein Stück der zum 700-jährigen Bestehen von Timmaspern selbst genähten Wimpelkette. Das Paar hatte spontan beschlossen, den bei ihnen gelagerten Festschmuck als Gruß aufzuhängen.

Die Hobbybrauer Eckhart und Sylvia Harm und Mark Norden wollten ursprünglich das Bier zu Ostern ausschenken. In der Wittorfer Brauerei hatten sie im Februar die drei Sorten angesetzt. Sie reiften pünktlich. Leider mitten in der Coronakrise.