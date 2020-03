Zweite Corona-Tote im Kreis

Rendsburg

Mögliche Kontaktpersonen der 78-jährigen Frauen seien ermittelt worden, Quarantänemaßnahmen eingeleitet worden. Am Wochenende hatte es den ersten Todesfall im Kreis gegeben. Ein 75-jähriger Mann aus Eckernförde war im städtischen Krankenhaus in Kiel verstorben.

112 Infektionen nachgewiesen

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist das Coronavirus bei 112 Menschen nachgewiesen worden, teilte das Gesundheitsministerium in Kiel am Montag mit. In der Imland-Klinik Rendsburg werden momentan zehn Patienten, bei denen das Virus nachgewiesen ist, medizinisch versorgt.

Sechs Patienten müssen beatmet werden

„Sechs davon müssten auf der Intensivstation beatmet werden“, teilte die Geschäftsführerin Dr. Anke Lasserre auf Nachfrage am Montagnachmittag mit. „Die vier anderen Patienten liegen auf der Infektionsstation. Ihnen geht es klinisch gesehen gut“, so Lasserre.

Zwei Corona-Patienten als gesund entlassen

Außerdem hat die Klinik nach ihren Angaben vier Verdachtsfälle aufgenommen. Die Geschäftsführerin konnte zudem eine positive Nachricht mitteilen. „Wir haben in den letzten Tagen aber auch zwei Patienten, die mit Corona infiziert waren, als geheilt entlassen.“

300 zusätzliche Betten stehen bereit

Die Situation beschrieb sie als „gespannte Ruhe“. Das Krankenhaus mit Standorten in Rendsburg und Eckernförde hatte in den letzten Wochen die Vorkehrungen für die Aufnahme von insgesamt 300 Corona-Patienten geschaffen. Die Station 41, die als extra Bereich eingerichtet worden ist, wird noch nicht genutzt. „Wir sind gut für die von den Experten prophezeite Welle vorbereitet“, so Lasserre.

