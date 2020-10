Die Anzahl der aktuell an Covid-19 erkrankten Menschen ist im Kreis Rendsburg am Dienstag deutlich auf 81 gestiegen - 16 neue Fälle sind dazugekommen. Am Montagnachmittag hatte die Anzahl der aktuellen Fälle bei 69 gelegen. Die 7-Tage-Inzidenz gibt der Kreis mit 24,4 Fälle je 100000 Einwohner an.