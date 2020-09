Rendsburg

Autofahrer müssen sich auf Behinderungen einstellen: Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein bessert kurzzeitig die beschädigte Fahrbahn der A 210 am Donnerstag, 24. September 2020, von 9 Uhr bis etwa 15 Uhr, zwischen der Anschlussstelle Bredenbek und dem Autobahnkreuz Rendsburg in Fahrtrichtung Rendsburg aus. Dafür wird der Autobahnabschnitt voll gesperrt.

Die ausgeschilderte Bedarfsumleitung an der A 210 von Kiel nach Rendsburg führt entlang der ausgeschilderten U 90 über die Anschlussstelle Bredenbek, die L 47, durch Schacht-Audorf, die K 76 und auf die Anschlussstelle Schacht-Audorf.

Außerdem wird die Gegenrichtung am Freitag, 25. September 2020, ebenfalls von 9 Uhr bis etwa 15 Uhr, zwischen der Anschlussstelle Schacht-Audorf und dem Autobahnkreuz Rendsburg in Fahrtrichtung Kiel ausgebessert - ebenfalls unter Vollsperrung, wie der Landesbetrieb am Dienstag mitteilte. Die ausgeschilderte Umleitung an der A 210 von Rendsburg nach Kiel führt entlang der ausgeschilderten U 81 über die Anschlussstelle Schacht-Audorf, der K 76, durch Schacht-Audorf, der L 47, durch Kronsburg, der K 67 und auf die Anschlussstelle Bredenbek. Ortskundigen wird empfohlen, den Baustellenbereich weiträumig zu umfahren.

Weitere Sperrung auf der A 215

Schon vormerken können sich Autofahrer außerdem den 12. Oktober 2020: Dann wird die beschädigte Fahrbahn der A 215 an der Anschlussstelle Blumenthal in Fahrtrichtung Kiel ausgebessert. Zeitraum ist nach Angaben des Landesbetriebs auch hier 9 bis 15 Uhr. Die Anschlussstelle wird in diesem Zeitraum voll gesperrt.

