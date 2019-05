Die Gemeinschaftsschule in Nortorf hat eine neue Partnerschule in Ghana. Yonso Project Model School heißt die Schule, die in der Ashanti Region gebaut wird. Maximilian Schay, Hersteller von Bambus-Rädern aus Kiel, stellte den Kontakt her. Der Kieler hat 2012 in Ghana eine Fahrrad-Fabrik aufgebaut.