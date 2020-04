Rendsburg

Schäden auf den rechten Fahrstreifen machen die Bauarbeiten in beide Richtungen nötig. Los gehen soll es nach Auskunft des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr ( LBV) am Montag, 4. Mai, um 7 Uhr morgens. Fünf Tage später, am Sonnabend, 9. Mai, sollen die Arbeiten beendet sein.

Witterungsbedingt kann es allerdings noch zu Verschiebungen kommen, weil die Asphaltarbeiten an trockenes Wetter gebunden sind.

Der Verkehr soll an der Baustelle auf jeweils einer Fahrbahn vorbeigeführt und dabei das Tempo auf 60 begrenzt werden. Das Unternehmen erwartet daher trotz des Corona-bedingt geringeren Verkehrsaufkommens Beeinträchtigungen im morgendlichen Berufsverkehr.

Die Kosten der Fahrbahnerneuerung gibt der LBV mit knapp 500.000 Euro an, die vom Bund getragen werden.

