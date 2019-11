Nach einem Lkw-Unfall ist die A7 bei Bordesholm momentan in Richtung Neumünster voll gesperrt. Der Fahrer kam in der Baustelle zwischen der Anschlussstelle und dem Dreieck Bordesholm am Dienstagnachmittag von der Fahrbahn ab. Nach Angaben der Polizei wird die Sperrung noch bis 21 Uhr andauern.