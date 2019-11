Bordesholm

Ein Lkw-Unfall hat am Dienstag zu einer stundenlangen Sperrung auf der A7 bei Bordesholm in Richtung Neumünster geführt. Der Fahrer kam gegen 15.30 Uhr mit seinem Laster in der Baustelle zwischen der Anschlussstelle und dem Dreieck Bordesholm von der Fahrbahn ab und rutschte in einen Graben.

Der Laster hatte rund 24 Tonnen Kantsteine an Bord, die vor der Bergung umgelagert werden musste. Die Autobahn wurde zwischen Bordesholm und Neumünster-Nord für mehrere Stunden voll gesperrt. Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich kilometerlang. Gegen 20.15 Uhr wurde die A7 wieder freigegeben.

