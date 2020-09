Bordesholm

Am Unfall am Montagmittag auf der A7 bei Bordesholm waren ein Auto mit Wohnanhänger und ein Transporter beteiligt. Der 55 Jahre alte Fahrer des Transporters überholte nach Polizeiangaben den 72-jährigen Autofahrer. Dabei kollidierten beide Fahrzeuge und der Wohnanhänger kippte auf die Seite. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Der umgekippte Transporter blockiert nun beide Fahrstreifen in Richtung Süden. Der Verkehr wird ab der Anschlussstelle Warder von der Autobahn abgeleitet, die A7 ist in diesem Abschnitt voll gesperrt. Kurz nach dem Unfall wurde der Verkehr noch an der Unfallstelle auf dem Seitenstreifen vorbeigeleitet.

Wie die Autobahnpolizei gegenüber KN-online mitteilte, wird sich die Sperrung noch bis in den Nachmittag hinziehen.

