Fernseher, Möbel, Schaukelpferd, Fahrräder, Gläser und Töpfe: Alles, was in der neuen „Kaufbar“ in der Hollerstraße 38 in Büdelsdorf in einem stilvollen Ambiente günstig angeboten wird, ist als Abfall in einem Recyclinghof der Abfallwirtschaftsgesellschaft Rendsburg (AWR) entsorgt worden.