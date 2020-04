Die Abfallwirtschaftsgesellschaft Rendsburg-Eckernförde richtet einen Notbetrieb während der Corona-Pandemie in vier von zehn Recyclinghöfen ein. Nach vorherigen Anmeldung können Kunden die Annahmestellen in Bordesholm, Osterrönfeld, Eckernförde und Altenholz ab Montag, 6. April, nutzen.

Von Frank Scheer