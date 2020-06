Die Vorbereitungen laufen seit Wochen, endlich steht fest, wann es wieder losgeht: Am Sonntag, 28. Juni, 11 Uhr, öffnet das Freibad in Flintbek seine Tore. Die Verwaltung hat ein umfassende Hygienekonzept erarbeitet, so dass der Badespaß wieder beginnen kann - mit Einschränkungen.