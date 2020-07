Langwedel

Zwei gigantische, zwei Meter hohe Holzhörner mit Spitzen aus Kupfer rahmen als Vorboten auf großformatige Kunsterlebnisse den Eingang zum Hof von Achim Rosemann. Der 61-jährige Achim Rosemann erhielt und erhält für seinen privaten Landschaftsgarten in Langwedelerholz Skulpturen von Thomas Jaspert, Michael Harder, Katinka Svejnoha und Volker Gänsler. Auf dem 1,5 Hektar großen Grundstück entfalten die Dauerleihgaben Wirkung wie in einer Open-Air-Galerie.

Garten als private Ausstellungsfläche

Der Anfang liegt mehr als 20 Jahre zurück. „Wir wollten ein Café eröffnen“, erzählt Achim Rosemann. Wir – das waren Rainer Schumann, Drummer der Rockband „ Fury in the Slaughterhouse“ und der Landschaftsgärtner Achim Rosemann. Eine Scheidung zerschlug die Pläne. Achim Rosemann blieb. Er pachtete den seit 1996 renovierten Hof und das Grundstück von Rainer Schumann.

Seitdem wurde der Garten zu seiner ganz privaten Ausstellungsfläche. Für die große Café-Terrasse hatte Bildhauerin Katinka Svejnoha Holz-Skulpturen beigesteuert: Zwei Katzen, zwei Pinguine und zwei Eisvögel. Die Paare hocken bis heute auf den Geländerpfosten, wie Wächter den Garten im Blick. Ihr Holz zeigt Altersspuren. Lack blättert ab. Die Bohlen der Terrasse sind verwittert.

Sieben Arme ragen aus dem Rasen

Der Blick in den weiträumigen Garten bleibt zeitlos phänomenal. Die Skulpturen verbinden sich mit dem Grün zur kunstvollen Kulisse. Inmitten der sanften Hügel, der großen Obstbäume, der Blumenbeete und Rosensträucher ragt ein Kreis aus sieben Riesen-Armen aus dem Rasen. Die bis zu vier Meter hohen Kupferblech-Röhren mit Händen aus Eichenholz von Michael Harder und Thomas Jaspert wurden 1997 unter dem Titel „Landgang“ bekannt. In einer Wanderausstellung wurden sie in zwölf Monaten an 31 Orten im Land ausgestellt. "Keiner wollte sie danach haben, sie kamen zu mir,“ erzählt Achim Rosemann. Eine Heilpraktikerin stellte zum Kreis, seine Mitte soll Energieströme zentrieren.

Kupferblech-Köpfe am Badminton-Spielfeld

Ein drei Meter langer Holz-Aal fand seine Heimat am Ufer eines Badeteichs, eine übermannshohe Bronze-Walfluke und eine Holz-Giraffe zieren den Rasen. Scherenschnittartige Kupferblech-Köpfe von Michael Harder betrachten ein Badminton-Spielfeld, einer lugt zwischen Birke und Blutbuche aus einem Beet.

Einmal versetzte Achim Rosemann, der Hüter der Kunst, die Werke. „Die Arme standen anfangs um die Feuerstelle bei der Bühne.“

Die Bühne mit den stabilen Wänden, der überdachten Tanzfläche und dem blauen Vorhang erinnert an Fußballturniere vor 20 Jahren, bei denen hinterher das ganze Dorf zum Sommerfest mit Live-Musik auf den Hof kam. Rainer Schumann engagierte dafür bekannte Bands. Zuletzt öffnete sich der Vorhang zum Sommer-Märchen-Public-Viewing 2016.

Achim Rosemann pflegt die Kunst und den Garten

Achim Rosemann pflegt die Kunst wie seinen Garten. Im Winter holt er die Eichenhände ins Trockene. Den brüchigen Giraffenkopf brachte er zum Renovieren zu Bildhauer Thomas Jaspert nach Bokel. Von dort übernahm er die jüngste Aktion in seinem Garten: Wie bereits 2017 in Bokel, legte Anfang 2020 die Bokeler Biologin Melanie Schubert mit Mitteln aus dem Artenschutzprogramm des Umweltministeriums auf einer Fläche neben dem Kunstgarten ein Froschland-Biotop an.

