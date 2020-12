Mit vorab ausgegebenen Tickets für die Gottesdienste am 24. Dezember 2020 will die St. Martin Kirchengemeinde den erwarteten Besucherandrang in Corona konforme Bahnen lenken. Die Zahl der Andachten wurde auf acht verdoppelt, die Gottesdienstzeit auf 30 Minuten verkürzt. 20 Minuten wird gelüftet.