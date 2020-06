Vor rund zwei Jahren vererbte die Kielerin Adda-Luise Feldmann dem Freilichtmuseum Molfsee nicht nur ein großes Barvermögen, sondern auch zwei Grundstücke in Kiel. Inzwischen konnte der Förderverein die Grundstücke veräußern und so neue Projekte finanzieren. Darüber ist man in Molfsee sehr froh.