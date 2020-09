Die Polizei sucht Zeugen nach einer Körperverletzung in Molfsee: Am Freitag, 18. September, kam es gegen 7 Uhr in der Straße Wollbergsredder zu einem tätlichen Angriff. Eine ältere Frau hat dabei eine 25-Jährige, die mit ihrem Hund spazieren ging, mit einem Stock angegriffen.