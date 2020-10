Rendsburg

„Jetzt brauch ich erst einmal einige Monate keine Bittbriefe schreiben“, freute sich Dr. Achim Diestelkamp. Die Praxis brauche etwa 30000 Euro im Jahr an Spenden, um den Betrieb zu sichern.

In der Rendsburger Praxis ohne Grenzen versorgen normalerweise sechs Ärzte und neun weitere ehrenamtliche Helfer Patienten, die nicht krankenversichert sind. Aufgrund der Corona-Pandemie seien allerdings nicht alle Helfer im Einsatz. „Derzeit leisten zwei Ärzte und drei Helferinnen den ehrenamtlichen Dienst. Einige unserer Helfer gehören zu Corona-Risikogruppe, daher sind auch unsere Sprechstunden auf Mittwoch reduziert“, sagte Diestelkamp. Aber das sei noch ausreichend, um alle Patienten zu betreuen.

Anzeige

Dozenten verzichten oft auf das Honorar

Im Ärzteverein sind Krankenhausmediziner, niedergelassene Ärzte und auch Pensionäre. „Wir organisieren Fortbildungen und medizinische Vorträge von unseren Mitgliedsbeiträge. Die Dozenten erhalten dafür ein Honorar, auf das sie allerdings oft verzichten“, sagte der Ärzteverein-Vorsitzende Dr. Fritz-Achim Pinkenburg. In den vergangen zwei bis drei Jahren sei so eine ordentliche Rücklage entstanden, die nun als Spende der Praxis ohne Grenzen zu Gute kommen soll. „Was liegt da näher, dass der Ärzteverein Rendsburg eine ärztliche Initiative vor Ort wie die Praxis ohne Grenzen Rendsburg unterstützt“, so Pinkenburg.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach.

Spende kommt zur rechten Zeit

Für die Praxis ohne Grenzen komme die Spende zur rechten Zeit. Denn sie finanziert ihre Arbeit hauptsächlich über Spenden, und in der näheren Zukunft rechnet das Team um den ehrenamtlichen Teamleiter Dr. Achim Diestelkamp vermehrt mit Zulauf. Ihn beunruhigen Berichte, dass viele Unternehmen in der Corona-Krise Schwierigkeiten hätten, die Krankenkassenbeiträge zu entrichten und die Zahl der Stundungen durch die Kassen stark angestiegen ist.

„Das alles trifft natürlich auch auf kleine Selbständige und Soloselbständige zu“, sagt Diestelkamp. Gerade die Selbständigen seien es, die die Praxis ohne Grenzen nutzten. Sie seien durch finanzielle Probleme in den Rückstand geraten und hätten so ihren Versicherungsschutz verloren. Meist soll es nur ein kurzer Übergang sein, aber manchmal ließe sich die Situation nicht so einfach lösen. Wenn man gesund sei, stelle das noch kein großes Problem dar. Erst wenn die Person krank werde, sei die Not groß.

250 Patienten gibt es in der Kartei der Praxis, meinte Achim Diestelkamp, pro Jahr kämen etwa 30 Fälle hinzu. Allerdings erwartet das Team in Zukunft einen Anstieg der Patienten. Corona habe die finanzielle Not bei vielen Menschen erhöht.

Mehr aus der Region Rendsburg lesen Sie hier.