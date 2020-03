Das Wetter stimmte - und der Zuspruch auch: Am Mittwochmorgen setzten sich insgesamt 250 Schüler gemeinsam auf ihren Rädern in Bewegung und steuerten das Gymnasium Kronshagen an. Die Aktion hatten angehende Abiturienten organisiert, um ein Zeichen für Nachhaltigkeit und gegen Elterntaxis zu setzen.