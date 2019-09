Windkraftbefürworter besuchen Anlieger

Quarnbek/Melsdorf

„Wind of Change" ist eine Bürgerinitiative, die sich für den Ausbau erneuerbarer Energien einsetzt. "Unser Ziel ist, die starken Einschränkungen für neue Windkraftanlagen in Frage zu stellen und für die Notwendigkeit eines vier- bis fünfmal schnelleren Ausbaus in die Öffentlichkeit zu tragen", betonte der Sprecher Luca Brunch (23).

Bei ihrem dritten Camp suchten die diesmal knapp zehn Aktivisten im Alter von 15 bis 27 Jahren den Dialog mit den betroffenen Anlieger in den Dörfern rund um die Anlagen in Quarnbek.

Aktivisten verteilten Handzettel in Briefkästen

Dafür hatte Initiativenmitglied Jakob Mockaitis Handzettel in die Briefkästen verbunden mit einer Einladung ins Camp verteilt. „Die Anwohner haben eigene Perspektiven. Wir wollen füreinander Verständnis wecken und gemeinsam schauen, wie der nötige Ausbau gestaltet werden kann, damit möglichst viele einverstanden sind. Die Klimakrise ist unser aller Problem, deshalb müssen wir es auch alle gemeinsam angehen", begründete Mockaitis.

Befürworter klingelten bei Anliegern in Melsdorf

Rückmeldungen erhielt die Initiative aber nicht. "Wir haben eine E-Mail angegeben, vielleicht müssen wir beim nächsten Mal auch eine Handynummer dazu nehmen. Dass niemand sich gemeldet hat, war ein bisschen enttäuschend", räumte Brunsch selbstkritisch ein.

Aber die jungen Windkraftbefürworter stiegen am Sonnabendnachmittag trotz Regens auf ihre Räder und klingelten im Ortsteil Fegefeuer an den Haustüren. Dabei suchte die Initiative vor allem das Gespräch mit den Anliegern, die sich nach dem vergangenen Camp kritisch zu der Aktion geäußert hatten.

Betroffene sprachen offen die Probleme an

Beispielsweise öffnete Aude Thoumine, deren Haus 400 Meter von einer der Anlagen entfernt steht. An sich stehe sie Windkraft positiv gegenüber, aber die Nähe sei nicht in Ordnung.

"Wir arrangieren uns damit", so die Hausbesitzerin. Nicht gewöhnen können man sich aber an das ständige "Wumm, wumm, wumm", wie sie es beschrieb, wenn die Rotoren in Gang seien. Sie nannte auch Schlagschatten und Wertverlust als negative Aspekte.

Auch bei Inge und Walter Wilhelm klingelten die Aktivisten. Das Melsdorfer Ehepaar hatte die jungen Leute quasi über die KN eingeladen, mal in ihrem Garten zu campen, um dem Geräuschpegel mitzuerleben. Dass sich die Aktivisten für den Klimaschutz einsetzten, empfanden sie aber als positiv.

"Der Tisch im Wohnzimmer vibriert"

Diesmal war aber von den drehenden Rotoren nichts zu hören oder zu spüren. "Die Bahn ist heute lauter", räumte die Bewohnerin ein. Sie berichtete aber auch davon, dass der Tisch im Wohnzimmer oft "vibriert, wenn man die Hand drauf legt".

Vor allem liege die erste Anlage viel zu dicht an der Bebauung, fügte ihr Mann hinzu. Ein anderer Anlieger sprach davon, dass "man die Anlagen absägen sollte".

Es gab aber auch moderatere Statements. Ein Mann, der nicht viel Zeit hatte, betonte, aus seiner Sicht sollte die Zahl der Anlagen deutlich erhöht werden. "Den ganzen Atommüll möchte ich nämlich nicht in der Nähe haben."

"Wind of Change" plant weiteres Klimacamp

Die Aktivisten planen weitere Aktionen, beispielsweise ein Klimacamp zum Thema Windenergie. In der vergangenen Woche hatte die Gruppe vor dem „Windgipfel“ des Bundeswirtschaftsministeriums demonstriert: "Der Ausbau von Windkraftanlagen ist bundesweit im Vergleich zum Vorjahr um 83 Prozent zrückgegangen. In Schleswig-Holstein wird seit drei Jahren nicht mehr aufgebaut als abgebaut. Dabei können wir unsere Klimaziele nur mit mehr Windkraftanlagen erreichen", so Brunsch. Der Mindestabstand von 1000 Meter zur Bebauung müsse reduziert werden.