182 000 Euro für den ländlichen Raum

Bordesholm

Zur Aktivregion Mittelholstein gehören die Ämter Achterwehr, Bordesholm, Flintbek, Mittelholstein, Molfsee und Nortorfer Land sowie die Gemeinden Kronshagen und Wasbek. 100 000 Menschen leben in diesem Raum. Insgesamt waren 38 Ideen eingereicht worden, wovon die 19 mit 80 Prozent gefördert werden. Im Januar hatte die Aktivregion dazu aufgerufen.

Ideen steigern Lebensqualität

Im April hat der geschäftsführende Vorstand die Förderprojekte ausgewählt. "Wegen der vielen Anträge konnten nicht alle berücksichtigt werden", betonte der Vorstandsvorsitzende Jürgen Barth. „Wir haben uns sehr über das große Interesse und die Vielfalt gefreut. Die, die jetzt in die Umsetzung gehen, werden künftig mehr Lebensqualität in der ländlichen Region führen.“

Anzeige

Kletterlandschaft in Kronshagen

Große Förderprojekte sind der Kinderspielplatz in Sören, die Kletterlandschaft „Eichhörnchenkobel“ an der Kindertagesstätte Fußsteigkoppel in Kronshagen und Bewegungsangebote und Treffpunkte in Timmaspe. Zudem gibt’s für den Schulhof der Hermann-Claudius-Schule in Wasbek sowie für die Umgestaltung des Buswartehauses in Arpsdorf eine große Förderung.

Weitere KN+ Artikel

Grünes Klassenzimmer in Felde

Außerdem werden Mitfahrerbänke im Amt Bordesholm, die Sanierung des Alten Friedhofs in Bordesholm, ein Grünes Klassenzimmer mit Niedrigseilgarten in Felde, die Beschilderung der Naturdenkmäler in Loop, die Digitalisierung des Schießstands in Bargstedt, der Rastplatz am Wanderweg in Ellerdorf, der Spielplatz in Rodenbek und der Fahrradstellplatz „Dorfanger“ in Molfsee unterstützt.

Weiteres Geld steht zur Verfügung

Regionalmanagerin Birte Carstens-Hennings ergänzt: „Wir hoffen, die attraktive Förderung auch in 2021 wieder anbieten zu können.“ Eine andere Chance für Zuschüsse besteht aber auch jederzeit über das Grundbudget. „In diesem Topf stehen momentan 750.000 Euro zur Verfügung.“

Weitere Nachrichten aus der Region Rendsburg lesen Sie hier