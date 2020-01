In Flintbek tut sich was in Sachen Wohnbebauung: Im Bereich der Apfelkoppel haben schwere Maschinen mit den ersten Erdarbeiten begonnen. Das Ziel ist die Erschließung der Zufahrtstraße für den B-Plan 46. Am Ende sollen dort drei Wohnhäuser mit insgesamt 59 Wohnungen entstehen.