Freude über feudale Förderung

Rendsburg

„Das größte Vorhaben im kommenden Jahr ist eine Karbonisierungs-Anlage“, sagte Regionalmanager Marco Neumann. Auf dem Gelände der Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde will eine Firma eine Anlage errichten, die aus Hackschnitzeln Kohle herstellt. Diese könnte als Dünger dienen und Viehfutter beigegeben werden. Dadurch werde die Freisetzung des Kohlenstoffes in die Atmosphäre verhindert. Insgesamt sollen 800000 Euro investiert werden, dabei unterstützt die Aktivregion mit dem Maximalbetrag von 150000 Euro aus dem Europäischen Landwirtschaftsfond für die Entwicklung des ländlichen Raumes ( ELER).

Geld für Dauerausstellung im Jüdischen Museum

Weitere 150000 Euro aus dem ELER sollen für die Neuauflage der Dauerausstellung des Jüdischen Museums in Rendsburg verwendet werden. In einem dritten Projekt wollen Wirtschaftsförderung Rendsburg-Eckernförde und Unternehmensverband kooperieren. Es soll eine Ausbildungsbörse, wie sie schon in Regionen an der Westküste läuft, eingerichtet werden.

Schülern soll die Suche nach Ausbildungsbetrieben erleichtert werden. Dafür soll auch ein Onlineportal eingerichtet werden. Als Förderung sind 30000 Euro geplant, aber es sei vorstellbar, dass mehrere Aktivregion kooperieren, damit das ganze Kreisgebiet profitieren könne.

Von 20 wurden 15 Anträge angenommen

Seit 2019 können die Aktivregionen relativ unbürokratisch kleinere Förderungen vergeben. Dieser Regionalfond erfreut sich immer mehr Beliebtheit. Von 20 Anträgen wurden 15 angenommen. „Bei zwei Projekten wurden die Unterlagen nicht vollständig eingereicht“, erläuterte Neumann, andere hatten mehrere Anträge gestellt. Dabei hatte die Aktivregion eine Priorisierung gefordert. Kategorie 1 wurde genehmigt, Kategorie 2 wäre nur genehmigt worden, hätte es nicht genug Anträge gegeben. Das sei aber nicht der Fall gewesen.

Knapp 200000 Euro schüttet die Aktivregion 2020 aus. „Davon muss die Aktivregion allerdings zehn Prozent Eigenmittel stellen. Der Rest stammt aus GAK-Mitteln (Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes). „Das Schöne am Regionalbudget ist, dass unser Verein weitgehend Herr des Verfahrens ist“, sagte Neumann.

So könnten auch kleinere Gemeinden oder Vereine in den Genuss der Förderung kommen und auf ein vereinfachtes Verfahren zurückgreifen. „In der Region wissen wir, was man braucht“, sagte Gero Neidlinger, Vorsitzender der Aktivregion. „Wir können gezielt und wirkungsvoll verteilen.“ Maximal dürfen die Projekte allerdings nur 20000 Euro kosten.

LED-Strahler für die Nordmarkhalle

„Da in bauliche Maßnahmen investiert werden muss, ist der Nutzen etwas eingeschränkt“, sagte Neumann. Projekte sind in diesem Jahr beispielsweise die Aufwertung der Nordmarkhalle durch LED-Strahler (20000 Euro Gesamtkosten) oder die Modernisierung und barrierearme Umgestaltung des Eingangsbereiches im Museumsstellwerk Rendsburg (15500 Euro Gesamtkosten). Weiterhin profitieren diverse Gemeinden und Sportvereine durch Projekte wie Lichtanlagen, Anzeigetafeln oder neue Spielgeräte für Kinderspielplätze.

Als letzte Aktion konnte sich die Aktivregion für ein Filmprojekt eine hundertprozentige Förderung durch das Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung sichern. Der Kieler Filmemacher Conrad Pfüller nimmt Kulturschaffende unter die Lupe. „Es soll gezeigt werden, dass es mehr als Hochkultur und Brauchtum gibt“, erläuterte Neumann. Chöre, Theatergruppen oder Kunstschaffende, die ihr Wissen weitergeben, stehen im Mittelpunkt.

Insgesamt sollen drei Staffeln mit je drei Beiträgen entstehen, die dann beispielsweise auf dem Youtube-Kanal der Aktivregion gezeigt werden.

