Der Kreis Rendsburg-Eckernförde meldete am frühen Donnerstagabend eine spürbar gesunkene Corona-Inzidenz. Sie liegt aktuell bei 27,4 und damit so niedrig wie seit dem 1. Dezember nicht mehr. Auch ein weiterer Todesfall wurde vermeldet: Eine 78-jährige Frau aus dem Kreis ist am Donnerstag gestorben.