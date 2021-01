Der Inzidenzwert für den Kreis Rendsburg-Eckernförde ist wieder über den kritischen Wert von 50 gestiegen und liegt am Dienstag bei 51,8. Auch einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Corona-Virus musste der Kreis vermelden. Ein 83-jähriger Mann ist am Dienstag im Krankenhaus gestorben.