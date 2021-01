Der Kreis Rendsburg-Eckernförde vermeldet erneut zwei Todesopfer in Zusammenhang mit der Ausbreitung des Coronavirus. Am Mittwoch starb eine 90-jährige Frau, bereits am Vortag ein weiterer 87-jähriger Mann. Damit sind im Kreisgebiet seit Beginn der Pandemie bereits 22 Todesfälle zu beklagen.