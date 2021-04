Die Inzidenz im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist über die Osterfeiertage deutlich gestiegen und lag zwischenzeitlich bei 58. Am Dienstag gingen die Zahlen jedoch wieder zurück und die Behörden meldeten am Abend eine Inzidenz von 50,7. Eine weitere Person ist in Zusammenhang mit Corona gestorben.