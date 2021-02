Ein weiterer Mann aus dem Kreisgebiet ist am Dienstag in Zusammenhang mit dem Coronavirus in einem Kieler Krankenhaus gestorben. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie im Kreis erhöt sich damit auf 37. Auch die Inzidenz stieg. Sie lag im Kreis am Dienstagabend bei 26,3.