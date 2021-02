Nach dem massenhaften Corona-Ausbruch im Pflegeheim St. Vincenz in Rendsburg am Mittwoch sind am Donnerstag keine neuen Fälle in der Einrichtung registriert worden. Alle Bewohner sind aber erneut getestet worden. Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Rendsburg-Eckernförde kletterte auf 34,3.