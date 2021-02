Die 7-Tage-Inzidenz je 100000 Einwohner ist im Kreis Rendsburg-Eckernförde am Freitag auf 44,1 gestiegen. Auslöser für diesen starken Anstieg ist der Corona-Ausbruch im Pflegeheim St. Vincenz in Rendsburg. 23 neue Positivteste ließ die Gesamtzahl der an Covid-19 erkrankten auf 53 anwachsen.