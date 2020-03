Scheitert der Amtsneubau in Felde? Am Montag könnte die Gemeindevertretung Felde dem Vorhaben ein Ende setzen. Die BFF/CDU-Fraktion hat für die Sondersitzung beantragt, die Bewerbung um den Amtsneubau zurückzuziehen und das Amtsgebäude gegebenenfalls in einer anderen Gemeinde zu errichten.