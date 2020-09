Mielkendorf

Am 10. September änderte sich für drei Mielkendorfer Familien ihr Leben grundlegend: Gegen 20 Uhr brach aus noch ungeklärter Ursache ein Brand im Landkrug aus, das Feuer breitete sich schnell aus und das historische Gebäude mit dem Reetdach in der Ortsmitte von Mielkendorf brannte komplett nieder. Glück im Unglück, denn es gab keine Verletzten, aber der Sachschaden beläuft sich im sechsstelligen Bereich.

Eine Woche nach der Katastrophe läuft das Leben für die Betroffenen langsam wieder in geregelten Bahnen. Die Eigentümer Bernd und Roswitha Rohweder, die mit zwei Flüchtlingsfamilien im ersten Stock lebten, haben inzwischen eine Einliegerwohnung in Mielkendorf beziehen können. Für das Wirtsehepaar Rohweder steht fest, dass der Landkrug wird nicht wieder aufgebaut. Aber auch die beiden Flüchtlingsfamilien können langsam wieder durchatmen, auch wenn die Bilder der Brandnacht so schnell nicht vergessen werden.

Die Wirtsleute haben vorerst eine Einliegerwohnung bezogen

„Die vierköpfige Familie konnten wir in Bordesholm unterbringen, für die beiden Eltern mit vier Kindern kam ebenfalls sehr schnell ein Angebot direkt aus Mielkendorf“, erklärte Ordnungsamtsleiter Michael Raue. Bereits am Mittwoch konnte der Mietvertrag unterschrieben werden, „Das hat alles sehr gut geklappt“, freut sich Raue über die gute Zusammenarbeit. Als Übergangslösung hatten sich Antje und Martti Viitanen angeboten, die große Flüchtlingsfamilie aufzunehmen.

„Wir hatten selbst fünf Kinder, die sind inzwischen aus dem Haus, daher haben wir sehr viel Platz“, erzählt Antje Viitanen. Im Obergeschoss ihres Hauses haben Freunde wie beispielsweise Gertje Freese mit angepackt und Möbel gerückt, „Matratzen mussten wir noch ausleihen, aber sonst hat es platzmäßig gereicht“, sagt Viitanen mit einem Schmunzeln. Im Obergeschoss habe es auch ein eigenes Bad für die Familie gegeben. „Das gute Wetter war natürlich genau richtig, so konnten die Kinder viel draußen spielen und wir haben auch auf der Terrasse gemeinsam gegessen. Es war wie früher mit viel Trubel im Haus“, freut sich Viitanen über die drei Mädchen und den Jungen, die in den vergangenen Tagen bei ihr gespielt und gewohnt haben.

Seit Freitag in der neuen Wohnung

„Die Nacht zu Freitag war die erste in der neuen Wohnung für die Familie. Aber am Wochenende kommt die Familie wieder zu uns zum Essen.“ Aus der ersten Hilfe entsteht eine Freundschaft, da ist sich Viitanen sicher. „Eine der Töchter hat uns gesagt, sie freut sich, dass sie nun auch Oma und Opa hat wie ihre Freundinnen aus dem Kindergarten. Das hat uns auch gefreut“, so Viitanen.

Lob gibt es von allen Seiten für das schnelle und unbürokratische Handeln. „Die Menschen waren sehr hilfsbereit, es wurde an allen Strängen gezogen“, fasst Britta Jensen, stellvertretende Bürgermeisterin der Gemeinde Mielkendorf, zusammen. Auch im Amt habe man intensiv über Stunden an der Lösung der Probleme gearbeitet, „Es ist toll, dass es innerhalb von einer Woche geklappt hat, der Familie eine Wohnung und eine komplette Einrichtung zu bieten“, lobt Jensen.

