Dem Kieler Trubel zum Tag der Deutschen Einheit entfliehen und auf dem Herbstmarkt im Freilichtmuseum gemütlich flanieren: Mit dieser Idee war man gestern in Molfsee nicht allein. Trotz der Feierlichkeiten in der Landeshauptstadt herrschte am Eröffnungstag reges Treiben in entspannter Atmosphäre.