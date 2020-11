Dank Gruppenführer André Hesse gab es in Groß Vollstedt ein alternatives Laternelaufen mit Feuerwehrauto: Kindern, die mit leuchtenden Laternen am Straßenrand warteten, bekamen von Feuerwehrleuten und Fördervereinsmitgliedern per Kescher Süßigkeiten-Tüten. Maske war für alle Pflicht.