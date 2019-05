Das Kunstprojekt "See & Art" in Bordesholm übertrifft bereits vor dem Startschuss am 1. Juni alle Erwartungen: Die Zusagen von 40 Kunstschaffenden, die an über 60 Standorten Werke am fünf Kilometer langen Seerundweg aufstellen wollen, liegen vor. Mit 50 Werken hatte der Kulturverein gerechnet.