Schüler wollen Plastikflaschen loswerden

Kronshagen

Seit einigen Jahren gibt es das sogenannte Pfandbrunnenprojekt, bei dem die Schüler in der Schule Einwegpfandflaschen sammeln, um mit dem Geld Brunnenbauprojekte in Äthiopien zu unterstützen. Doch ein Problem wird damit nicht gelöst: Die Einwegpfandflaschen sind weiter im Umlauf und vergrößern so den Berg an Plastikmüll.

Schule soll frei von Plastikflaschen werden

„Langfristig wollen wir die Plastikflaschen an der Schule loswerden“, sagt Josephine Weisner. Die 16-Jährige ist stellvertretende Schülersprecherin und wünscht sich noch mehr Nachhaltigkeit an der Schule. Entstanden sei die Idee bei einem Seminar der Schülervertretung (SV) im Oktober. Drei Tage waren die knapp 20 Schüler aus den Jahrgängen acht bis zwölf in Eckernförde, um Pläne für das neue Schuljahr zu schmieden.

Die richtige Flasche ist schon gefunden

„Wenn man sich seine eigene Flasche in der Schule mit Wasser auffüllen kann, dann braucht man keine Flaschen mehr mitbringen“, sagt Gustav Teifke von der SV. Gesagt getan, in den vergangenen Wochen gingen die Schüler auf die Suche nach dem richtigen Produkt. „Nach viel Internetrecherche und einigen Telefonaten haben wir einen Anbieter gefunden, der die passenden Flaschen anbietet und sie uns auch mit dem Schullogo bedrucken kann“, sagt er. Zehn Euro sollen die Flaschen für Schüler kosten. Klappt alles, dann sollen sie im kommenden Schuljahr zu kaufen sein.

Mehr Nachhaltigkeit und Identifikation

„Neben mehr Nachhaltigkeit sorgen die Flaschen mit Schullogo auch für eine Identifikation mit der Schule“, beschreibt Weisner einen weiteren Vorteil des Projekts. Mit den Flaschen alleine sei es aber nicht getan. Derzeit gebe es nur Trinkwasserspender in der Mensa. Wenn man wirklich wolle, dass die Idee ein Erfolg wird, dann müsste zumindest ein weiterer in der Schule installiert werden.

Zusätzlicher Wasserspender ist erforderlich

Als zentralen Punkt haben die Schüler eine Stelle beim Lehrerzimmer ausgemacht. Damit wäre die Wasser-Tankstelle weit weg von der Mensa und nahe den Oberstufenräumen. Theoretisch wäre es zwar auch möglich, die Flaschen an den Wasserhähnen auf den Toiletten zu befüllen. Die Lösung wird aber aus hygienischen Gründen abgelehnt.

Schulträger muss entscheiden

„Ob ein solcher Wasserspender installiert wird, muss der Schulträger entscheiden“, sagt Weisner. Einen Antrag wollen die Schüler jetzt beim Bürgermeister stellen. Da für den Wasserspender auch eine entsprechende Wasserversorgung hergestellt werden muss, muss die Gemeinde als Schulträger entscheiden, ob sie die nötigen Kosten für Anschaffung und Installation übernimmt. „Mehr Wasserspender heißt mehr Nutzer“, sind die Schüler überzeugt.

