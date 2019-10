Demenzkranke im Museum in Rendsburg

Rendsburg

Ingrid Blank, Vorsitzende des Vereins Alzheimer Gesellschaft im Kreis Rendsburg-Eckernförde, blickt mit den Gästen auf alte Zifferblätter und große Uhrenkästen im Museum im Kulturzentrum. „Mein Vater war Uhrmachermeister“, erinnert sich eine Dame. „Wenn die Uhren nachts alle geschlagen haben, war das ein großer Lärm.“ Schiffsuhren und die Zeitmessung auf See durch das Anschlagen der Glocke kommt einer Besucherin wieder in den Sinn. Armbanduhrmodelle werden verglichen und über die Weisheit „Dem Glücklichen schlägt keine Stunde“ sinniert. Zum Schluss der Betrachtung wird gemeinsam eine Überschrift gefunden: „Die Uhren im Lauf der Zeit.“

Demenzkranke im Museum Kulturzentrum Rendsburg

Ingrid Blank moderiert mit Fragen das Gespräch. Zwei Ehrenamtlerinnen aus dem Verein schreiben mit, was den Gästen einfällt. Bei der Kaffeerunde, dem zweiten Teil des Nachmittags, tragen sie die Erinnerungssammlung vor. „Jeder findet sich darin dann wieder“, begründet Protokollantin Liesl Mörsch.

„Time slip“ heißt die assoziative Gesprächsmethode, die in den USA entwickelt wurde, um die Fähigkeiten von Menschen mit Demenz zu mobilisieren und ihr Selbstwertgefühl zu stärken, berichtet Ingrid Blank. 2012 wurde die Methode in der Schweiz weiterentwickelt.

Nächster Termin Das nächste Treffen für Demenzkranke im Museum ist am Montag, 18. November. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen sind unter Tel. 04356/9999799 und über E-Mail an info@alzheimer-rd-eck.de erforderlich.

Alzheimergesellschaft Rendsburg holte sich Inspiration in Flensburg

Nach Rendsburg kamen die „aufgeweckte Museumsgeschichten“ auf Vorschlag von Sönke Feddersen, der Angehöriger einer demenzerkrankten Person ist. Vor dem Start im Januar 2018 besuchte die Rendsburger Organisationsgruppe des Vereins zunächst ein ähnliches Angebot in Flensburg. Dort versuchen die Macher, den Strom der Erinnerungen über gemeinsame Bildbetrachtung fließen zu lassen. „Wir haben den Ansatz abgewandelt“, sagt Ingrid Blank: Im Museum im Hohen Arsenal betrachten die Gruppen Exponate aus einer Blechspielzeugsammlung, erinnern sich vor den Dutzenden Schubladen im Verkaufsschrank des Eisenwarenhändlers Paul Matz an Muttern, Schrauben und alte Technik. „Das Museum unterstützt uns. Die Vitrinen werden für uns so gestellt, dass alle Gäste gut sehen können.“

Dörthe Nowigk schätzt das Angebot, das bei ihrer demenzkranken Mutter starke Erinnerungen an das eigene Leben weckt und wachhält: „Der Besuch wirkt nach“, erzählt sie von dem Effekt, den sie nach mehreren Besuchen bemerkte. Anders als andere Erinnerungen sind auch zu Hause die Museumsstücke noch Tage später als Gesprächsthema präsent. „Ich erfahre auch Teile aus ihrer Lebensgeschichte, die ich vorher nicht kannte“, berichtet die Tochter.

Ein Buch aus den eingesammelten, persönlichen Geschichten

Die inzwischen 20 gesammelten persönlichen Geschichten will der Verein mit Fotos von den Ausstellungsstücken als Buch herausbringen, erzählt Ingrid Blank. „Dafür suchen wir noch einen Sponsor.“

