Die Feuchtigkeit der vergangenen Tage wurde am Montagmorgen bei Blumenthal einem Lkw-Fahrer offenbar zum Verhängnis: Ein Sattelauflieger, der auf der L 298 unterwegs war, geriet gegen 6.30 Uhr in die aufgeweichte Bankette und kippte in den Graben. Die Straße wurde voll gesperrt.