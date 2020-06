Am Sonntag, 8 Uhr, geht es los: Die Wahllokale in Flintbek öffnen ihre Türen für den Bürgerentscheid. Die Kernfrage lautet: Bleibt die Schule am Eiderwald an ihrem Standort erhalten und wird dort saniert oder soll es einen Neubau auf dem ehemaligen Aldi-Gelände geben? Flintbek entscheidet.