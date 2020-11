Der Countdown läuft: Am Sonntag, 8. November, sind die Bürger aus Molfsee aufgefordert, einen neuen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin zu wählen. Zur Wahl um das Amt an der Spitze der Verwaltung treten Amtsinhaberin Ute Hauschild und Herausforderer Timo Boss (beide parteilos) an.

Von Sorka Eixmann