Verwaltungsmitarbeiter des Amtes Achterwehr dürfen während der Corona-Pandemie nicht mehr an Gremiensitzungen der Gemeinden teilnehmen, das hatte der Hauptausschuss des Amtes Achterwehr am 14. Dezember beschlossen. Jetzt sollen Videolösungen in Sitzungen getestet werden.

Von Sven Janssen